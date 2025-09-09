Frase sobre 'virar na mesa' antes das eleições é confissão do grupo criminoso, diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou a frase do general Augusto Heleno, em reunião ministerial em julho de 2022, sobre o "soco na mesa" nas eleições como uma "confissão" da unidade entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados com vistas ao suposto golpe de Estado tramado em 2022. "Não há confissão maior de unidade de desígnios para os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Jair Bolsonaro fala, na mesma reunião, em guerra", lembrou.

"Soco na mesa antes das eleições, virar a mesa antes das eleições e agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Tudo isso constou onde? Na minuta do golpe. Prisões. Fechamento do TSE, criação de uma comissão eleitoral, gabinete pós-golpe. Veja, tudo isso já dito claramente, confessado claramente, na reunião ministerial de 7 de junho de 2022", frisou Moraes.