Incêndio atinge banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios

Um incêndio atingiu ao menos seis banheiros químicos que estavam no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, na capital federal, nesta terça-feira, 9. As estruturas, que foram usadas no desfile do 7 de Setembro, estavam nas imediações do Museu Nacional, que fica no início da Esplanada.

Desde cerca de 11h30, uma coluna de fumaça negra foi vista desde a Praça dos Três Poderes, na outra ponta da Esplanada. Por volta de 11h50, quando a reportagem chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado.

A segurança na Esplanada está reforçada por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o secretário-executivo de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal, Alexandre Patury, que está no local, os incêndios não foram espontâneos, mas não se pode garantir que tenham sido causados intencionalmente.