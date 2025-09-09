Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade; veja Estados afetados

Um alerta menos severo, de "Perigo" também foi publicado pelo instituto. O aviso inclui as mesmas regiões já citadas - que deverão ter a severidade diminuída após a passagem das horas mais críticas da baixa umidade -, além de cidades do norte de São Paulo, áreas da parte oeste de Minas Gerais, nordeste sul-matogrossense, além de regiões do interior dos Estados da Bahia, Maranhão Tocantins e Piauí também.

"Umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz", informa o Inmet.

Conforme o instituto, alerta de perigo potencial por baixa umidade é mais amplo. O aviso vale para quase todo o Estado de São Paulo, parte do norte do Paraná, todos os Estados do Centro-Oeste, Minas Gerais, e grandes áreas dos Estados do Nordeste, como Piauí, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e a totalidade de Tocantins.

"Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde", diz o Inmet para as localidades cobertas pelo alerta de perigo potencial.

Em São Paulo, choveu menos de 2% do esperado para o mês

Na capital paulista, o volume registrado de chuva até o momento foi de 0,9 mm, o que corresponde a cerca de 1,3% dos 66,7 mm que são esperados para o mês, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas do Estado de São Paulo (CGE), nesta terça.