Interferência PRF nas eleições de 2022 é um fato notório, diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o uso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de modo ilegal para impedir pessoas de chegarem aos seus locais de votação "é um fator notório que dispensaria comprovação", porque "foi tão acintoso em relação à democracia que não houve pudor na consumação".

"Poderíamos dizer que é um fato notório que dispensaria comprovação porque esse fato foi tão acintoso em relação à democracia que não houve pudor na consumação desse ato executório. Centenas de pessoas, e a ministra Cármen (Lúcia) se recorda, porque estava comigo no dia no TSE, postando vídeos (dizendo que) estavam sendo impedidas pela Polícia Rodoviária Federal de chegar aos locais de votação", disse o ministro.

Segundo Moraes, a "cronologia mostra o absurdo total e o desespero dessa organização criminosa". Citou que "inúmeras conversas documentadas, reuniões e trocas de informações" demonstram que houve "coordenação e determinação de Anderson Torres (então ministro da Justiça de Jair Bolsonaro)" na elaboração de relatórios sobre os locais onde Luiz Inácio Lula da Silva teve melhores votações no primeiro turno das eleições de 2022.