Lula: 'Não aceitamos intervenção estrangeira, tampouco ameaças à nossa soberania'

Lula também destacou a recente operação contra o crime organizado na Faria Lima, no Brasil, que classificou como a "maior da história" contra o "andar de cima" dessas organizações. Lula afirmou que não se pode permitir que moradores das periferias, povos indígenas e comunidades ribeirinhas tenham suas vidas marcadas pela violência, enquanto os grandes líderes criminosos seguem impunes. "O governo está ao lado desse povo sofrido e mantém uma postura firme e decisiva contra o crime", disse.

Lula vem repetindo o discurso de reforço da soberania nacional desde que os Estados Unidos começaram a aplicar punições ao Brasil e a autoridades do País, usando como justificativa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta terça-feira, a Casa Branca se manifestou sobre possíveis novas sanções ao Brasil. A porta-voz Karoline Leavitt afirmou Trump não vai hesitar em usar o poder econômico e militar dos EUA para "proteger a liberdade de expressão" no mundo.

"Eu não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje, mas posso dizer que isso é uma prioridade para a administração e o presidente não tem medo de usar o poder econômico, o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo", disse a porta-voz.