Moraes aponta 'convergência' entre Ramagem e Bolsonaro em ataques contra urnas eletrônicas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rebateu alegações da defesa do ex-diretor da Abin e destacou a "convergência" entre o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro nos ataques contra as urnas eletrônicas. O ministro citou um diálogo apreendido pela Polícia Federal que alegava um suposto êxito em atacar o sistema de inicialização da urna". Depois frisou que as mensagens não foram trocadas entre "delinquentes do PCC", mas entre o então diretor da Abin e o então presidente da República.

"Não é possível dizer que era um mero diário, porque foi uma mensagem no Whatsapp", completou, contestando alegações da defesa do ex-chefe da Abin. O ministro indicou que a defesa do ex-chefe da Abin alega que mensagens enviadas a Bolsonaro dois dias antes de live contra as urnas eram um "diário privado". Segundo Moraes, não é razoável que as anotações de Ramagem direcionadas a Bolsonaro fossem de natureza privada.

Nesse contexto, Moraes destacou o alinhamento entre a live realizada em julho de 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, as anotações da caderneta do general Augusto Heleno e os documentos produzidos por Ramagem com vistas ao ataque ao sistema eletrônico de votação. "Convergência total desses documentos", destacou, lembrando como a transmissão feita pelo ex-presidente criou clima de antagonismo em relação ao Judiciário e uma série de ameaças.