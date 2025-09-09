Moraes: não é crível pensar que plano para matar autoridades não tenha sido levado a Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que "não é crível" acreditar que o general Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria de Governo no governo de Jair Bolsonaro, imprimiu o planejamento da Operação Punhal Verde e Amarelo, que previa a morte de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e do próprio Moraes, sem ter discutiu o assunto com o ex-presidente.

A impressão do planejamento da operação foi no dia 9 de novembro de 2022. No mesmo dia, disse Moraes, há comprovação de que Fernandes se reuniu, das 17h48 às 18h56, com Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O ministro ironizou o encontro e disse que "não é crível" acreditar que o general se reuniu com o ex-presidente e "fez barquinho de papel" com o planejamento.

"O general Mário Fernandes imprime no dia 9 de novembro o documento do Punhal Verde e Amarelo e na mesma data se dirige ao Palácio da Alvorada, onde há registro de entrada e saída. Lá fica das 17h48 às 18h56 para conversar com Jair Messias Bolsonaro. Não é crível e razoável achar que Mário Fernandes imprimiu no Planalto, se dirigiu ao Alvorada, ficou uma hora e seis minutos e fez barquinho de papel com a impressão do Punhal Verde e Amarelo. Isso é ridicularizar a inteligência do Tribunal", disse Moraes.