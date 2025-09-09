Presidente da CPMI do INSS diz que pode chamar novamente Lupi para depor

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou, nesta terça-feira, 9, que pode chamar novamente o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi em razão de "falas que não se confirmam" no depoimento que ele deu na noite desta segunda-feira, 8, ou até mesmo fazer uma acareação com as partes envolvidas.

Viana mencionou três episódios. O primeiro envolve a relação dele com Tônia Galetti, que integrava o Conselho Nacional da Previdência Social e fez o primeiro alerta sobre o esquema fraudulento no desconto de aposentadorias. O senador disse que na Câmara dos Deputados, Lupi disse que ela era uma "amiga" dele, enquanto à CPMI, ele negou.

Viana também mencionou o fato de que Lupi teria assumido que nomeou todos os membros do INSS que hoje são investigados pelos desvios, mas que só veio a saber de problemas depois da operação da Polícia Federal e a notificação feita ao INSS do esquema por parte da Controladoria-Geral da União (CGU), em 2024.