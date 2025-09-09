STF retoma julgamento de Bolsonaro e mais sete por tentativa de golpe de Estado

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira, 9, o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Neste terceiro dia de análise do caso, os ministros começarão a ler seus votos. O primeiro deles será o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. A sessão será encerrada para almoço e o julgamento retorna à tarde, às 14h, em sessão ordinária.

Ao todo, estavam reservadas oito sessões, mas na tarde da última sexta-feira, 5, Moraes pediu sessões extras ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, que atendeu à solicitação. Nesta quinta-feira, 11, também haverá sessões pela manhã e pela tarde. O resultado do julgamento deve ser proclamado na sexta-feira, dia 12.