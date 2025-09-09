USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora levemente; milho também tem queda

São Paulo, 9 - A qualidade das lavouras de soja nos Estados Unidos piorou levemente na semana encerrada em 7 de setembro, segundo o relatório semanal de acompanhamento de safra do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês). De acordo com a agência, 64% da safra de soja apresentava condição boa ou excelente no domingo, queda de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 65%. Conforme o USDA, 97% da safra estava formando vagens, em linha com igual período do ano passado e a média dos cinco anos anteriores. A agência disse que 21% da safra tinha queda de folhas, em comparação a 23% há um ano e 22% na média de cinco anos.No caso do milho, 68% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, recuo de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 64%. O USDA informou que 95% da safra estava formando grãos, ante 94% um ano atrás e 95% na média de cinco anos. Segundo a agência, 74% da safra tinha formado dentes, ante 72% em igual período do ano passado e 75% na média de cinco anos. Além disso, 25% da safra estava madura, ante 28% há um ano e 25% na média. O USDA disse também que 4% da safra tinha sido colhida, em comparação a 5% no ano passado e 3% na média.Em relação ao trigo de primavera, a colheita estava em 85%, ante 83% no ano passado e 84% na média de cinco anos.O USDA informou também que o plantio da safra de trigo de inverno estava em 5%, ante 5% no ano passado e 6% na média.Quanto ao algodão, 54% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, aumento de 3 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 40%. A agência disse que 97% da safra estava formando maçãs, ante 98% em 2024 e 97% na média. O USDA disse ainda que 40% da safra tinha abertura de maçãs, ante 44% no ano passado e 39% na média. A colheita estava em 8%, em comparação a 7% há um ano e 6% na média de cinco anos. Fonte: Dow Jones Newswires.