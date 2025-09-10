Advogados de réus acusados de tentativa de golpe avaliam que voto de Fux 'lava a alma'

Moro deu a declaração após ser informado por Dallagnol que o ministro havia dito em encontro no STF que a Lava Jato poderia contar com ele "para o que precisar". A confiança no conduta de Fux voltou a ser exortada no curso do ação penal do golpe, desta vez por parlamentares bolsonaristas e pelos advogados dos réus.

O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), afirmou ao chegar no STF na manhã desta quarta-feira que "logicamente que o voto de Fux é uma esperança" no meio do que considera ser um julgamento político. "Acho que ele Fux) possa trazer alguma novidade", disse.

Muito além das expectativas

Os advogados do delator e tenente-coronel Mauro Cid definiram o voto de Fux como "muito além das expectativas". Eles esperavam que o ministro mantivesse uma linha similar àquela adotada no recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e no julgamento dos bolsonaristas presos pelos atos golpistas de 8 de Janeiro: condenar os réus, mas com penas mais baixas.

Para Jair Alves Pereira, a parte inicial do voto foi "ótima". O advogado de Cid avalia que, se Fux votou pela incompetência do STF em julgar a trama golpista, isso significa que todas as decisões tomadas no curso da ação deveriam ser anuladas - da delação às prisões.

"Ele (Fux) está confirmando a nossa tese. Está muito além do que a gente esperava que ele fosse votar", afirmou Pereira.