Após descarrilamento na Linha 4-Amarela, trens operam com restrições nesta quarta-feira

A Linha 4-Amarela ainda funciona com restrições na manhã desta quarta-feira, 10, em razão do descarrilamento de parte de um trem da linha registrado no dia anterior, terça-feira, 9.

Segundo a ViaQuatro, a operação foi retomada às 4h40, em via singela, com velocidade reduzida e intervalos maiores entre os trechos das estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi.

"Para reduzir o impacto aos clientes durante o horário de pico, nove ônibus do serviço exclusivo da concessionária, que atende o trecho entre o Terminal Vila Sônia e Taboão da Serra, continuarão com a operação estendida até a Estação São Paulo-Morumbi, com parada na Estação Vila Sônia", disse a concessionária que administra a linha.