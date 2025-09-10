Descarrilamento: entenda por que a normalização da Linha Amarela ainda deve demorar

A normalização da Linha 4 -Amarela do Metrô de São Paulo não tem prazo para ocorrer. Segundo a ViaQuatro, concessionária responsável pela linha, uma inspeção realizada após o descarrilamento de um trem constatou que alguns equipamentos foram danificados e precisarão ser substituídos por peças importadas.

Nesse período, o trecho seguirá operando em via singela, com velocidade reduzida e intervalos maiores. Durante o horário de pico (6h às 10h e 15h às 20h), nove ônibus que prestam serviço para a concessionária entre Taboão da Serra e o Terminal Vila Sônia continuarão com trajeto estendido até a Estação São Paulo-Morumbi e vice-versa, como complemento ao transporte sobre trilhos.

Haverá também 10 ônibus do sistema Paese para atender aos clientes entre São Paulo-Morumbi e Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro.