Exposição na USP conta história de empreendedores pioneiros do Brasil

Entre os homenageados na exposição está Julio Mesquita, que, em 1885, foi contratado como redator em A Província de São Paulo, primeiro nome do jornal O Estado de S. Paulo. Em 1902, Julio Mesquita se tornou proprietário da empresa que a família controla até hoje, quando o jornal está completando 150 anos.

"Julio Mesquita e seus herdeiros foram testemunhas e personagens de todos os episódios decisivos da política nacional. Estiveram na origem de iniciativas culturais decisivas, a começar pela criação da Universidade de São Paulo", descreve Marcovitch.

A criação da Universidade de São Paulo, em 1934, foi idealizada por Julio de Mesquita Filho. "Temos mais de 90 anos de USP e esse é o início de um longo caminho de uma universidade que já fez muito, mas ainda tem muito o que fazer", comenta Marcovitch.

A mostra na FEA-USP reúne recursos audiovisuais, digitais e cenográficos e busca incentivar professores e estudantes a explorar, pesquisar e ensinar sobre a origem e evolução de empresas com longa trajetória no Brasil. Além da exposição itinerante, já foram ministrados dois cursos de atualização em pioneirismo e educação empreendedora para professores de todas as regiões do País. O próximo curso será ofertado em 2026.

O projeto começou em 2001 com uma pesquisa nacional que serviu de base para a trilogia de livros Pioneiros & Empreendedores: A Saga do Desenvolvimento no Brasil, também de autoria de Marcovitch. Os livros narram as histórias de empreendedores responsáveis pela fundação e desenvolvimento de alguns dos principais grupos empresariais brasileiros.

No primeiro volume, são apresentadas as trajetórias de empresários que fizeram parte da história de São Paulo: os Prado, Nami Jafet, Francisco Matarazzo, Ramos de Azevedo, Jorge Street, Roberto Simonsen, Julio Mesquita e Leon Feffer.