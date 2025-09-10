Alívio no calorão! SP vai ter queda de temperatura durante a semana

A cidade de São Paulo deve registrar uma variação de temperaturas nos próximos dias. Nesta quarta-feira, o dia será marcado por predomínio de sol, mas sem elevar significativamente os termômetros. Na quinta-feira, a máxima prevista é de 29ºC, antes das temperaturas caírem na sexta-feira, de acordo com a Meteoblue.

Como devem ficar os próximos dias:

Na quinta-feira, o cenário atmosférico permanece praticamente inalterado, ou seja, não há previsão de chuva e o dia terá sol entre poucas nuvens.