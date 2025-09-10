Linha Amarela do metrô de SP tem filas enormes e caos 24h após descarrilamento

O descarrilamento Linha 4-amarela do metrô de São Paulo ainda provoca impactos aos passageiros que utilizam a linha na manhã desta quarta-feira, 10. Filas imensas são observadas nas catracas, assim com lotação de plataformas, um dia após a falha operacional ter sido registrada.

Segundo a ViaQuatro, a operação foi retomada às 4h40, em via singela, com velocidade reduzida e intervalos maiores entre os trechos das estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi.

O descarrilamento aconteceu na manhã desta terça-feira, 9, por volta das 10h, entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, zona sul da cidade. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido no incidente.