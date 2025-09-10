Lula: em vez de ficar brigando, Trump deveria conhecer sistema interligado de energia do País

O presidente acompanhou nesta quarta-feira em Brasília o início da energização do Linhão Manaus - Boa Vista, que marcou o início do processo de conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Até então, o território roraimense era o único isolado do Sistema Interligado Nacional.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), foram investidos R$ 2,6 bilhões em aproximadamente 725 km de extensão, em circuito duplo de 500 quilovolts (kV), desde a Subestação Eng. Lechuga, no Amazonas, à Subestação Boa Vista, na capital de Roraima, com uma seccionadora (ponto de apoio intermediário) em Rorainópolis.

Silveira disse que o Linhão Manaus - Boa Vista vai permitir uma redução mensal de custos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) em R$ 45 milhões. A estimativa anual passa de R$ 500 milhões, segundo dados da pasta.

'Exemplo para o mundo'

Lula afirmou no evento que "o modelo de interligação de energia no Brasil é um exemplo para o mundo".

Segundo dados do Ministério de Minas e Energia (MME), a substituição gradual das usinas térmicas por energia limpa e renovável, em Roraima, reduz as emissões de gases de efeito estufa em mais de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano. O governo também fala em uma economia superior a R$ 600 milhões anuais nos custos com combustíveis fósseis.