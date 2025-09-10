'Não há um elemento que demonstre ciência de Bolsonaro do plano de golpe', diz Fux

O ministro sustentou que a própria Procuradoria-Geral da República classificou o documento como um "anteprojeto e não uma redação final publicada". Destacou ainda que a minuta que previa a prisão de autoridades e a convocação de novas eleições e que teria sido entregue diretamente a Bolsonaro "não veio aos autos em momento nenhum", apenas em fotos "parciais".

Na visão de Fux, o ex-presidente está sendo acusado por um documento de origem incerta. O ministro ainda contestou a alegação do delator Mauro Cid de que Bolsonaro teria "enxugado a minuta golpista". Segundo o magistrado, "não está nos autos o que foi inserido ou retirado da minuta".

As colocações sobre a minuta do golpe ocorreram após Fux afirmar que é contraditório imaginar uma tentativa de abolição do Estado democrático de Direito "com a autorização e participação dos membros ativos do Congresso no pleno exercício de suas prerrogativas".

A ponderação ocorreu quando o ministro analisava as supostas possibilidades aventadas pelos acusados para se manter no poder, como a instalação de um estado de sítio ou uma garantia da lei e da ordem.

"Ainda que se pudesse abstrair dessa incongruência, é inegável que a minuta em questão ainda precisaria passar por inúmeras providências de diferentes sujeitos, para que pudesse ser capaz de dar uma verdadeira tentativa, com emprego de violência ou grave ameaça de abolir o Estado Democrático de Direito. Eu me refiro às premissas teóricas da abolição do Estado Democrático de Direito. Para tudo, para todos os poderes. Essa conclusão é igualmente aplicada quanto à operação da garantia da lei da ordem", apontou.