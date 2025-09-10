Não se pode reconhecer responsabilidade solidária por todos os réus de 8/1, afirma Fux

"No século anterior, apareceu uma montanha de dinheiro que foi recolhida por aloprados. Não se sabe a autoria, o destino do processo. Os black blocs invadiram o Rio e São Paulo e foram absolvidos. Não se pode reconhecer a responsabilidade solidária por todos os danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. E não estamos tratando dessas pessoas que mencionei. Tal postura equivaleria a uma inaceitável aplicação da teoria do risco integral em desfavor dos réus em uma ação penal", declarou.

Segundo o ministro, a "denúncia não pode ser genérica". "Ela deve estabelecer vínculo do administrador ao ato ilícito que lhe está sendo imputado. (...) Denúncia que imputa qual a responsabilidade e não descreve a responsabilidade de cada agente é inepta", declarou.

Dano ao patrimônio

O ministro Fux também defendeu que o crime de dano qualificado imputado aos réus têm de ser absorvido pelo crime mais grave. A avaliação foi feita quando Fux destacava que os danos narrados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) seriam um "meio" para o atingimento de um crime - o golpe de Estado. "A destruição ocorreu com objetivo maior de tomada do poder", destacou, lembrando ainda que crime de dano só é punível a título de dolo.

Segundo Fux, o princípio da subsidiariedade impede que o crime de dano seja acumulado, em concurso material, com os crimes de tentativa de abolição do Estado de Direito e de golpe de Estado. "A análise exige que o julgador olhe para além do mero fato de destruir, compreendendo as nuances da intenção da gente, o bem atingido e a relevância social da ação. A ver da intenção de cometimento de outro crime mais grave, por meio da destruição, o crime de dano evidentemente cede lugar para o crime de maior gravidade", argumentou.

O ministro abordou ainda a questão da autoria imediata dos crimes, indicando que atribuir as mesmas aos réus do núcleo crucial significaria uma hipótese "aniquiladora da autonomia da vontade" de quem causou os danos. "Reconhecer a autoria imediata na hipótese dos autos seria uma postura excessivamente paternalista".