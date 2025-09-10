'Ninguém pode ser punido pela cogitação de um crime', diz Fux

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quarta-feira, 10, que "ninguém pode ser punido pela cogitação" de um crime. "A cogitação pode limitar-se a conceitos internos existentes apenas no psicológico do indivíduo ou revelar-se externamente em fenômenos concretos, a exemplo de reuniões para traçar estratégias ou documentos que materializem aquele plano. Mas, em qualquer caso, os pensamentos e desejos criminosos, embora de apreciação sob critério religioso ou moral, escapam à consideração do direito punitivo", apontou.

O ministro ainda citou outras condutas "que não atraem qualquer resposta penal", como os atos preparatórios, consistentes na consecução de meios para garantir o sucesso da empreitada criminosa. "Ainda quando a vontade violada e penal se anuncie por palavras ou escritos, não pode haver crime, senão se vai além da expressão inócua de um pensamento. A lei só incrimina as manifestações orais ou escritas de ideias quando já de si mesmas criam uma situação de lesilidade ou periquitação ao bem", indicou.

De outro lado, o ministro deu exemplos dos atos que se encontram em uma espécie de limita. "Iniciar a ação de disparar sobre a vítima é um exemplo de começo da fase executiva, ainda que ela não venha a aparecer", destacou.