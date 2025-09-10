Pena não pode ser dada de acordo com nossa convicção moral, diz Fux

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), argumentou nesta quarta-feira, 10, que "se um fato escapou" à previsão em lei, não sendo enquadrado de forma objetiva e subjetiva a "figuras delituosas" descritas pela norma, uma pessoa "não deve contas à justiça repressiva".

Fux destacou que a lei penal é um "sistema fechado", que não pode ser "ser suprida pelo arbítrio judicial ou pela analogia ou pelos princípios de direitos". "Pouco importa que alguém haja cometido um ato antissocial, excitante da reclamação pública", apontou, em uma lógica de que o direito não se confunde com a moral.

Depois de acolher quatro questões preliminares suscitadas por defesas, pregando a nulidade de atos da ação penal sobre uma tentativa de golpe de estado gestada no governo Jair Bolsonaro, Fux fez agora uma avaliação teórica sobre temas relacionadas ao caso. E passou a tecer considerações sobre o crime de organização criminosa.