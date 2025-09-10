Polônia pede ajuda à Otan e fala em risco de guerra após abater drones russos

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, afirmou em discurso ao Parlamento polonês que a primeira violação do espaço aéreo polonês foi registrada por volta das 23h30 desta terça-feira (9) e a última, às 6h30 desta quarta. Ao todo, a Polônia registrou 19 violações do espaço aéreo. "Isso dá uma ideia da escalada", afirmou. "Durou a noite inteira."

Tusk acrescentou que o episódio cruza um limite que até então não havia sido violado na guerra. "Não tenho motivos para afirmar que estamos à beira da guerra, mas uma linha foi cruzada e é incomparavelmente mais perigoso que antes", disse. "Esta situação nos aproxima mais do que nunca de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial."

O Comando Operacional Militar da Polônia afirmou em um comunicado que a ação russa equivale a uma violação sem precedentes do espaço aéreo polonês e representa "uma ameaça real" aos cidadãos.

A Rússia negou as alegações de violação. O encarregado de negócios russos na Polônia, Andrei Ordash, disse que as acusações são infundadas. "Não foi apresentada nenhuma evidência de que esses drones sejam de origem russa", disse. Questionado sobre o episódio, o Ministério da Defesa da Rússia declarou que "nenhum alvo em território polonês foi planejado".

Segundo o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, a defesa contra os drones foi feita com o uso de caças F-16 poloneses, F-35 holandeses e aeronaves de vigilância AWACS italianas estavam envolvidos na resposta à violação do espaço aéreo polonês, assim como um avião-tanque de reabastecimento ar-ar da Otan e um sistema de defesa aérea alemão Patriot.

Rutte acrescentou que os aliados da Otan "expressaram solidariedade à Polônia" nesta quarta e fazem uma avaliação da situação. "[O incidente] só reforça a importância da Otan", disse. "Os aliados estão determinados a defender cada centímetro do território aliado."