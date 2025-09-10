Por que descobertas da Nasa dão pistas sobre possíveis sinais de vida em Marte

Explorando Marte desde 2021, o rover não pode detectar diretamente vida, passada ou presente. Em vez disso, ele carrega uma broca para penetrar nas rochas e tubos para armazenar as amostras coletadas nos locais considerados mais adequados para abrigar vida bilhões de anos atrás. As amostras aguardam recuperação na Terra - um plano ambicioso que está em espera enquanto a Nasa busca opções mais baratas e rápidas.

Chamando-a de "descoberta empolgante", dois cientistas que não participaram do estudo - Janice Bishop, do Instituto SETI, e Mario Parente, da Universidade de Massachusetts Amherst - foram rápidos em apontar que processos não biológicos poderiam ser responsáveis.

"Essa é parte da razão pela qual não podemos ir tão longe a ponto de dizer: Aha, esta é uma prova positiva de vida", disse o pesquisador-chefe Joel Hurowitz, da Universidade Stony Brook, à agência Associated Press. "Tudo o que podemos dizer é que uma das explicações possíveis é a vida microbiana, mas pode haver outras maneiras de criar esse conjunto de características que vemos."

De qualquer forma, Hurowitz disse que é o melhor e mais convincente candidato até agora na busca do rover por sinais potenciais de vida antiga. Foi a 25.ª amostra coletada; o total agora é de 30. As descobertas foram publicadas na revista Nature.

"Seria incrível poder demonstrar conclusivamente que essas características foram formadas por algo que estava vivo em outro planeta bilhões de anos atrás, certo?", disse Hurowitz. Mas mesmo que não seja esse o caso, é "uma lição valiosa sobre todas as maneiras pelas quais a natureza pode conspirar para nos enganar".

Coletada no verão passado, a amostra é de rochas argilosas avermelhadas e ricas em argila em Neretva Vallis, um canal fluvial que outrora levava água para a cratera Jezero. Este afloramento de rocha sedimentar, conhecido como formação Bright Angel, foi pesquisado pelos instrumentos científicos do Perseverance antes da perfuração.