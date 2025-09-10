Protesto de moradores da Favela do Moinho tem bombas de efeito moral e vias interditadas

Um protesto de moradores da Favela do Moinho, na região central de São Paulo, provocou nesta quarta-feira, 10, o fechamento de parte da Avenida Rio Branco, próximo ao Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, além da interdição de ruas nos arredores da comunidade.

Forças táticas da Polícia Militar atuam na região e bombas de efeito moral foram disparadas para dispersar os manifestantes. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a polícia foi mobilizada para acompanhar o ato dos moradores, e que não tinham informações de intercorrências.

O protesto desta quarta-feira ocorre depois que sete pessoas foram presas na manhã de segunda-feira, 8, em uma operação conjunta entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizada com o objetivo de prender chefes de tráfico de drogas na Favela do Moinho. A operação foi um desdobramento da deflagrada no dia 6 de agosto de 2024 com o objetivo de desarticular ações do crime organizado na Cracolândia.