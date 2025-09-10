Quantos votos são necessários para condenar Bolsonaro? Entenda

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será condenado se a maioria na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) considerá-lo culpado pelos crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado. Como cinco ministros compõem o colegiado, o resultado ocorre com três votos no mesmo sentido.

No início do quarto dia de julgamento, o colegiado tem placar de 2 a 0 pela condenação de Bolsonaro e dos outros sete réus. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino. Por volta das 12h40, o ministro Luiz Fux ainda fazia a leitura de seu voto. Depois, ainda se manifestam os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado.

Como mostrou o Estadão, o maior desafio do colegiado será entrar em acordo para calcular as penas. Os ministros apostam em um meio do caminho entre a expectativa da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o pedido das defesas. A expectativa é que as punições fiquem entre 25 e 30 anos de prisão.