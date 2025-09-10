Safra irrigada de arroz no RS teve produtividade recorde de 9 mil kg por hectare

São Paulo, 10 - O Rio Grande do Sul alcançou na safra de arroz irrigado 2024/25 produtividade média de 9.044 quilos por hectare (180,9 sacas/ha), a maior já registrada no Estado, segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). A produção total foi de 8,76 milhões de toneladas, crescimento de 21,7% em relação ao ciclo anterior.Conforme o Irga, em nota, o clima foi determinante para o resultado. "Apesar de atrasos na semeadura em algumas regiões, a ocorrência de radiação solar acima da média entre dezembro e março beneficiou as lavouras, inclusive as semeadas mais tarde." As cultivares da instituição representaram 63,1% da área plantada, com destaque para a IRGA 424 RI, presente em 54,5% das lavouras.Ainda de acordo com o Irga, a soja cultivada em rotação com arroz apresentou "aumento expressivo de produtividade, apesar da redução de área semeada (375 mil ha, 16,9% a menos que no ciclo anterior)". A média estadual foi de 2.420 kg/ha (40,3 sacas/ha), 37,9% superior à da safra passada. "O sistema de rotação segue contribuindo para a fertilidade do solo, o controle de plantas daninhas e a diversificação da renda do produtor", disse o Irga.