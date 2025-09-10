STF retoma julgamento sobre trama golpista com voto de Fux; placar está 2 a 0 pela condenação

Além disso, na sessão desta terça, 9, em que o ministro Alexandre de Moraes leu seu voto pela condenação dos réus, Fux indicou, em uma breve intervenção, que pode apresentar também divergências com relações às questões preliminares - temas relacionados ao processo penal em si, que são levantados antes mesmo do mérito da ação, no caso os termos da acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O julgamento ainda continua nesta quinta-feira (das 9h às 19h) e deve ser concluído na sexta, 12 (das 9h às 19h).

Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Relembre aqui os motivos das acusações. As penas, somadas, podem chegar a 43 anos.

Na sessão desta terça, 9, Moraes apresentou um voto duro pela condenação dos réus. Ele apresentou um "cronograma" do golpe em 13 etapas, que começou com uma live de Bolsonaro em julho de 2021 e culminou na invasão das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

O segundo a votar foi o ministro Flávio Dino, que acompanhou Moraes pela condenação, mas fez ressalvas sobre a participação de cada um na trama golpista. Ele defendeu que Bolsonaro e Braga Netto tenham penas maiores porque teriam ocupado posição de liderança na organização criminosa. Já as penas de Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira devem ser reduzidas, segundo Dino.

O cálculo das penas será feito somente ao final do julgamento, caso os réus sejam condenados.