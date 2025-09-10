Vietnã recebe 1ª carga de carne bovina do Brasil, diz Ministério da Agricultura

São Paulo, 10 - O Ministério da Agricultura informou que o Vietnã recebeu nesta semana o primeiro embarque de carne bovina brasileira. A remessa de 27 toneladas do corte patinho marca o início efetivo das exportações para o país asiático, após a abertura de mercado concluída em março. Conforme a pasta, o Vietnã importou no ano passado US$ 3,9 bilhões em produtos agropecuários do Brasil, com destaque para cereais, farinhas, fibras têxteis e o complexo soja. Em nota, o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Luís Rua, disse que o primeiro embarque de carne "materializa um esforço que envolveu governo e setor privado".