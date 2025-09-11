Advogado é assassinado em prédio na Bela Vista, no centro de São Paulo

Um homem de 34 anos morreu nesta quarta-feira, 10, depois de ser esfaqueado dentro de um prédio na Rua Major Diogo, na Bela Vista, centro de São Paulo. A vítima é o advogado André Luis Vedovato Amato - que foi encontrado sem vida no local do crime.

Informações preliminares indicam que a vítima teria discutido com outro homem porque o suspeito teria aliciado uma mulher, o que teria incomodado Amato. Na briga, o advogado foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, um homem de 29 anos foi preso em flagrante por homicídio na região central de São Paulo. "Policiais militares detiveram o indiciado ainda no local", disse a SSP.