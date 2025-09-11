AGU fecha indenização de R$ 2 mi para família de cadete torturado e morto em Agulhas Negras

Após desmaiar, Márcio Lapoente teria sido deixado no local até ser socorrido por uma ambulância. Ao chegar no hospital, o jovem militar já estava morto.

O caso passou por diversas fases até chegar ao seu desfecho. Em 2008, o Estado brasileiro reconheceu perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), a responsabilidade da União pela violação dos direitos à vida e à segurança da pessoa, além da demora na tramitação da ação judicial, comprometendo-se a adotar medidas reparatórias para evitar a ocorrência de casos semelhantes.

Posteriormente, no Brasil, a União e o capitão apontado como responsável pela morte do cadete foram condenados ao pagamento de indenizações, mas recorreram e conseguiram reverter as decisões por meio de ações rescisórias. A família buscou, então, o STJ para restabelecer as condenações.

O advogado da União, Luan Alvino Cordeiro, conta que há dois anos, a AGU foi acionada pelo advogado da família de Márcio Lapoente da Silveira na busca de uma solução consensual e o encerramento do caso. As tratativas entre as partes foram retomadas a partir daí, informou a Assessoria Especial de Comunicação Social da AGU.

"Fizemos um esforço interinstitucional (...) E a partir daí a gente conseguiu uma composição que atendesse aos interesses da União e que ao mesmo tempo garantisse o direito da família à uma indenização justa pela morte do filho da senhora Carmen, que já está com 82 anos", explica Luan Cordeiro.

O advogado da União destacou que o caso foi inclusive debatido na Oficina de Consensualidade durante o Encontro de Gestão da Procuradoria-Geral da União, em virtude de sua complexidade.