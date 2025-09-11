Amiga de advogado diz que ele foi morto a facadas após defendê-la de colega assediador

Uma amiga do advogado André Luis Vedovato Amato disse à polícia que o rapaz foi morto após defendê-la de um assédio. O crime ocorreu na quarta-feira, 10, dentro de um prédio na Rua Major Diogo, na Bela Vista, centro de São Paulo.

Segundo o relato, a jovem foi à residência da vítima durante a madrugada, perto da 1 hora. Por volta das 2 horas, André chegou junto com um colega chamado Cleverson. Eles foram juntos para o apartamento do advogado e consumiram bebidas alcoólicas e cocaína.

Na parte da manhã, Cleverson começou a ficar violento e assediar a jovem. Ela pediu que ele parasse. André, que estava no banho, percebeu o ocorrido, pegou um cabo de vassoura para defendê-la. Ele e Cleverson começaram a brigar e ela se escondeu em um dos quartos.