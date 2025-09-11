Aplicação da lei é sem qualquer discriminação, diz Moraes

Moraes defendeu que o "Supremo Tribunal Federal demonstrou mais de uma vez que seus julgamentos são realizados com base nas provas dos autos, em ação penal instaurada pela PGR, sob chefia de Paulo Gonet, que é um órgão absolutamente independente em relação a todos os Poderes e protegido constitucionalmente de quaisquer pressões".

O ministro ressaltou que a Corte respeitou os princípios de imparcialidade, igualdade e coerência ao julgar os réus. Também disse que nas 1.632 ações relacionadas aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quase 1.700 advogados participaram das discussões, bem como mais de 709 recursos foram apresentados.

"O Supremo Tribunal Federal reconheceu ter sido o Brasil vítima de condutas criminosas e atentatórias à manutenção da normalidade democrática. Desde aquele momento ele reconheceu sua competência como Suprema Corte para julgar fatos relacionados e condenou esses fatos como tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito, sendo reconhecido por 10 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Desses dez, desde o primeiro momento, oito ministros reconheceram a existência de dois crimes, abolição do Estado de direito e tentativa de golpe de Estado, nas mesmíssimas hipóteses desta ação penal, deve ter suas penas somadas", argumentou.

Segundo Moraes, as milícias digitais "continuam agindo para gerar ódio e polarização no País". Ele citou que 54 réus do 8 de janeiro tiveram penas de 17 anos em virtude de culpabilidade excessiva e que em 1.243 casos ainda não foi analisada a responsabilidade dos mandantes.

O relator do caso disse que a Justiça "reafirma seu compromisso com a independência e a imparcialidade" com o julgamento de Bolsonaro e seus aliados, "independente de ameaças, sanções, tentativas de obstruções".

"Estamos dando um precedente a todos os juízes brasileiros de que eles podem contar com o STF para terem coragem de aplicar a lei para não se vergarem em sanções nacionais ou estrangeiras", completou.