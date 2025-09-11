Cármen Lúcia: há conjunto de estratégias e ações encadeadas para permanência no poder

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta quinta-feira, 11, que há uma "maior dificuldade" de apuração dos crimes de tentativa de golpe de Estado, mas que há "um conjunto de estratégias, ações encadeadas, empreendidas às vezes com aparência que falseia a intenção de tomada ou permanência no poder". A ministra fez uma série de colocações na abertura de seu voto no sentido de que o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 nas sedes dos Três Poderes em Brasília "não foi um acontecimento banal".

"O 8 de Janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal, depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de um ano e meio para insuflar, maliciar, instigar por práticas variadas de crime haveria de ter uma resposta no direito penal, o que foi anunciada pela então presidente do STF, Rosa Weber, na sessão de abertura do Ano Judiciário de 2023, três semanas depois dos ataques destrutivos", declarou a ministra.

Cármen disse que, "por mais que se cuide da saúde pública e política de uma sociedade, da saúde institucional, que se cuide de produzir instrumentos ou vacinas constitucionais e legais para imunizar a sociedade e o Estado de aventuras ditatoriais, em nenhum lugar do mundo, e muito menos aqui, não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo, que se insinua insidioso, destilando seu veneno, a contaminar a liberdade e os direitos humanos".