Conab: 12ª e última previsão para safra 2024/25 é de recorde de 350,21 mi/t

São Paulo, 11 - A safra brasileira de grãos no ciclo 2024/25 se encerra com previsão de colheita de 350,21 milhões de toneladas e estabelece um novo recorde na série histórica, superando o obtido na temporada 2022/23 (324,36 milhões de toneladas). Os números fazem parte do 12º Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira, 11. o volume obtido no atual ciclo representa uma alta de 16,3% sobre a temporada anterior (301,10 milhões de t), o que corresponde a um incremento de 49,1 milhões de toneladas, sendo que milho, soja, arroz e algodão representam juntos cerca de 47 milhões de toneladas deste aumento. Em comparação com o levantamento anterior, a safra 2024/25 é 1,4% maior, ou 4,97 milhões de t.Conforme boletim da Conab, esse crescimento verificado na safra 2024/25 em relação ao ciclo 2023/24 é atribuído à expansão de 1,9 milhão de hectares na área cultivada, saindo de 79,9 milhões de hectares para 81,7 milhões de hectares em 2024/25, bem como às condições climáticas favoráveis, sobretudo no Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso, o que influenciou a recuperação na produtividade média nacional das lavouras em 13,7%, sendo estimada em 4.284 quilos por hectare no atual ciclo, enquanto que em 2023/24 foi de 3.769 kg/ha.Principal produto cultivado, a soja registra produção recorde estimada em 171,47 milhões de toneladas, alta de 13,3%, ou 20,2 milhões de toneladas sobre a safra passada. "O resultado histórico reflete o aumento da área semeada combinado com a melhora da produtividade média nacional das lavouras", disse a estatal. Diante de condições climáticas favoráveis na maioria das regiões produtoras em comparação com 2023/24, o desempenho médio nacional das lavouras no atual ciclo atingiu 3.621 kg/ha, o maior já registrado pela Companhia. Na safra 2024/25, a maior produtividade foi em Goiás, com 4.183 kg/ha, e a menor no Rio Grande do Sul, com 2.342 kg/ha, onde as regiões produtoras passaram por altas temperaturas e irregularidades nas precipitações a partir de dezembro até o fim de fevereiro.A Conab também aponta para uma produtividade recorde na média nacional nas lavouras de milho, considerando as três safras do grão, estimada em 6.391 quilos por hectare no atual ciclo. Com isso, é esperada uma produção total de 139,70 milhões de toneladas na safra 2024/25, aumento de 20,9% em relação a 2023/24 e a maior colheita do produto já registrada pela estatal. Na primeira safra, a produção foi estimada em 24,94 milhões de toneladas, crescimento de 8,6% sobre a safra anterior (22,96 milhões de t). Na segunda safra, com 97% da área colhida e 3% em maturação, estima-se um crescimento de 24,4% na produção, prevista em 112,03 milhões de toneladas, aumento 24,4% ante 90,06 milhões de t em 2023/24 e, para a terceira safra, com as lavouras em desenvolvimento, espera-se uma produção de 2,73 milhões de toneladas, aumento de 8,5% ante e,51 milhões de t na temporada anterior.Também é esperado um recorde para o algodão, com a produção da pluma sendo estimada em 4,06 milhões de toneladas. O resultado representa uma alta de 9,7% sobre a safra anterior (3,70 milhões de t) e é sustentado pelo aumento de 7,3% na área semeada e pelas condições climáticas favoráveis. No fim de agosto, já estava colhida 72,8% da área e 27,2% encontrava-se em maturação.Para o arroz, cuja colheita já foi encerrada, a produção alcançou 12,76 milhões de toneladas, crescimento expressivo de 20,6% sobre 2023/24 (10,58 milhões de t) e a 4ª maior já registrada, atrás apenas dos volumes obtidos nas temporadas de 2010/2011, de 2004/2005 e de 2003/2004. O aumento reflete a expansão de 9,8% na área semeada e as condições climáticas favoráveis, especialmente no Rio Grande do Sul, principal estado produtor. No caso do feijão, a estimativa da Conab traz uma produção próxima a 3,07 milhões de toneladas, somando-se as três safras do grão, o que garante o abastecimento interno do País. O desempenho é 3,9% inferior ao ciclo anterior (3,20 milhões de t). Dentre as culturas de inverno, destaque para o trigo. Com a semeadura concluída em todo o País, a área destinada para o grão apresentou redução de 19,9% em relação à safra passada, totalizando 2,4 milhões de hectares. Já a produtividade tende a apresentar uma recuperação, saindo de 2.579 quilos por hectare em 2024 para 3.077 kg/ha neste ano. Ainda assim, a produção está estimada em 7,54 milhões de toneladas nesta safra, redução de 4,5% em comparação com a temporada passada (7,90 milhões de t).