Datafolha: aprovação de Lula sobe para 33%, maior porcentual desde dezembro de 2024

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 11, aponta que a aprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu para 33%, É o melhor resultado desde dezembro de 2024. A taxa de reprovação, por sua vez, oscilou de 40% para 38%, dentro da margem de erro. Outros 28% avaliam a gestão como regular.

O presidente havia iniciado 2025 com instabilidade política e econômica, além da chamada "crise do Pix". Dois meses depois, seus índices chegaram ao pior nível dos seus três mandatos: aprovação em 24%, reprovação em 41% e avaliação regular em 32%. A partir de então, os números ficaram estagnados até julho, quando a aprovação subiu para 29%, a reprovação ficou em 40% e a avaliação regular em 29%.

O levantamento também questionou a avaliação pessoal do trabalho pessoal de Lula como presidente. O resultado permaneceu estável: 48% aprovam, ante 46% em julho, enquanto a reprovação oscilou de 50% para 48%.