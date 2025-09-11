Defesa de Cid vai pedir ao STF para abater condenação e retirar tornozeleira eletrônica

Após o reconhecimento de sua delação premiada e a condenação a dois anos de prisão em regime aberto nesta quinta-feira, 11, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid vai pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o período no qual ele passou preso e também com tornozeleira eletrônica seja abatido desse tempo.

O entendimento dos advogados é que Cid já cumpriu esse período durante as investigações e, portanto, não precisaria mais ser submetido a essa prisão em regime aberto. Com isso, a defesa pretende pedir para tirar sua tornozeleira eletrônica.

Cid ficou preso inicialmente por quatro meses, de maio a setembro de 2023. Na ocasião, fechou um acordo de delação premiada e deixou a prisão, mas continuou utilizando tornozeleira eletrônica e cumprindo recolhimento domiciliar noturno. Depois, foi preso novamente por mais dois meses, entre março e maio de 2024, e solto com tornozeleira.