Descarrilamento na Linha 4-Amarela: trens têm funcionamento parcial pelo terceiro dia

A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo funciona na manhã desta quinta-feira, 11, por uma única via entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi com maiores intervalos entre os trens.

Desde o descarrilamento de parte de um trem da Linha 4-Amarela na manhã de terça-feira, 9, a operação está parcial em razão de trabalhos sendo realizados para consertos dos trilhos afetados. Na quarta-feira, 10, eram longas as filas nas catracas e também nas plataformas das estações.

Segundo a concessionária ViaQuatro, apesar de a operação permanecer em via singela no trecho entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, não há restrição de velocidade.