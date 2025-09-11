EUA vendem 539,9 mil t de milho da safra 2025/26, revela USDA

São Paulo, 11 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 539,9 mil toneladas de milho da safra 2025/26, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 4 de setembro, informou nesta quinta-feira, 11, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O ano comercial teve início em 1º de setembro. Segundo a agência, foram transferidas vendas de 1,17 milhão de toneladas da temporada 2024/25, encerrada em agosto.Os principais compradores na semana foram México (256,5 mil t), Japão (143,7 mil t), destinos não revelados (95,5 mil t), Vietnã (74,5 mil t) e Colômbia (22,6 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por Espanha (49,5 mil t), Portugal (30 mil t), Costa Rica (16,3 mil t) e Nicarágua (4,4 mil t).Analistas estimavam vendas de 900 mil até 1,70 milhão de toneladas na semana. As exportações até 31 de agosto somaram 752 mil toneladas, levando o acumulada da safra 2024/25 para 69,08 milhão de toneladas embarcadas, avanço de 27% ante a temporada anterior. Os principais destinos foram México (242,7 mil t), Japão (198 mil t), Colômbia (168,6 mil t), Costa Rica (41,7 mil t) e Portugal (32,4 mil t). Entre 1º e 4 de setembro, os embarques foram de 687,3 mil toneladas. Os principais destinos foram México (185,5 mil t), Japão (156,6 mil t), Coreia do Sul (136,3 mil t), Espanha (75 mil t) e Colômbia (54,3 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires