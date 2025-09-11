EUA vendem 541,1 mil t de soja da safra 2025/26, mostra USDA

São Paulo, 11 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 541,1 mil toneladas de soja da safra 2025/26, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 4 de setembro, informou nesta quinta-feira, 11, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O ano comercial teve início em 1º de setembro. Segundo a agência, foram transferidas vendas de 767 mil toneladas da temporada 2024/25, encerrada em agosto.Os principais compradores na semana foram destinos não revelados (431,7 mil t), Taiwan (62 mil t), Indonésia (32,9 mil t), Malásia (14,2 mil t) e Nepal (7,5 mil t), que compensaram os cancelamentos de México (19,3 mil t), Argélia (800 t) e Tunísia (800 t).O volume total ficou dentro das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 400 mil e 1,00 milhão de toneladas.As exportações no período encerrado em 31 de agosto somaram 406,6 mil toneladas, levando o total exportado em 2024/25 para 50,106 milhões toneladas, 13% a mais que o registrado um ano antes. No período, os destinos principais foram México (85,5 mil t), Indonésia (69,8 mil t), China (67,8 mil t), Egito (57,8 mil t) e Alemanha (53,3 mil t).Entre 1º e 4 de setembro, os embarques foram de 233,6 mil toneladas. Os principais destinos México (49,9 mil t), Argélia (44,2 mil t), Taiwan (33,8 mil t), Japão (31 mil t) e Tunísia (29,2 mil t)*Com informações da Dow Jones Newswires