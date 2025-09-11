Ex-ministro de Bolsonaro diz que acordos com entidades eram 'automáticos'

Um deles era o da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), que está no foco da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.

A entidade tinha só três associados, mas a partir do aval de Oliveira as filiações e arrecadação cresceram exponencialmente.

Foram mais de 430 mil novos associados em um ano. E as receitas com descontos associativos passaram de meros R$ 135, em 2021, para cerca de R$ 15 milhões, no ano seguinte.

Segundo a Polícia Federal, a Ambec era uma entidade de fachada operada pelo lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Ele teria usado a associação para movimentar dinheiro e distribuir propinas.

Em depoimento à CPI do INSS, Oliveira afirmou que não conhece nem nunca esteve com o "Careca do INSS".

"Isso (assinatura de ACTs) era um processo mecânico. Passava pelo crivo de todos os setores para ficar adequado de acordo com a legislação e vinha um processo virtual para a gente fazer a assinatura. Não havia uma solenidade, um evento de assinatura. Era uma coisa bastante fria e distante da gente. Eu acolhia o que vinha", disse Oliveira.