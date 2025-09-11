Flávio Bolsonaro chama Moraes de 'psicopata' e defende anistia total

Também defendeu que Cristiano Zanin e Flávio Dino não poderiam ter participado do julgamento por terem sido indicados para a Corte pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"É um resultado que a gente já esperava não pelo que estava no processo, mas por quem iria julgá-lo. Pelo menos três pessoas ali que são inimigas de Bolsonaro. O presidente da Turma (Zanin) era advogado do Lula até ontem", disse.

Flávio Bolsonaro também pregou a união da direita em torno do ex-presidente e não descartou a candidatura de Bolsonaro, apesar da condenação.

"O jogo está só começando. Não queiram colocar Bolsonaro como carta fora do baralho, porque ele está mais vivo do que nunca. Mais do que nunca, Bolsonaro está pronto para ser o presidente do Brasil. Todos têm consciência de que ele é a pessoa que tem a possibilidade, que tem a moral perante a população para pedir o voto", disse.

Ainda durante a coletiva, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que os efeitos do julgamento têm impactado a saúde do ex-presidente.

"Indignado. Com toda a razão, né? Indignado, porque isso tem um reflexo na própria saúde dele. Parece que teve um vídeo, filmado hoje na porta da casa dele, em que dá para ver ele soluçando. Um soluço diferente, de quem está ali com algum problema ainda", afirmou Flávio.