Fux fica imóvel e calado em sessão permeada por piadas e recados sobre seu voto

Fux retornou ao plenário e puxou assunto com Dino, mas a expressão corporal de ambos demonstrava que havia discordância a respeito do assunto. Dino se arrumou na cadeira e balançou a cabeça em resposta ao colega. Esse foi o único momento de interação com algum dos colegas.

O único momento em que Fux alterou a postura corporal foi quando o ministro Alexandre de Moraes pediu a palavra para reforçar o argumento de Cármen de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) liderou organização criminosa. Quando o relator da ação penal exibiu vídeos que exemplificavam o golpismo, Fux se colocou atento ao que passava no telão da Primeira Turma e, logo que a transmissão foi encerrado, voltou a abaixar a cabeça e manusear documentos na sua baia.

Como antecipou o Estadão, havia a expectativa entre pessoas com trânsito no STF que os demais ministros da Primeira Turma usassem a sessão de hoje para rebater o voto de Fux, uma vez que o magistrado vetou a discussão colegiada no dia anterior. Fux, no entanto, foi compelido por sua própria exigência a manter o silêncio enquanto os colegas discutiam o processo e faziam piadas entre si.

Logo no início da sessão, Cármen e Dino arrancaram risadas da plateia presente na Primeira Turma com uma interação cujo subtexto mandava recados a Fux. Dino pediu a palavra para a colega e disse que adota a estratégia do "banco de horas" em seus votos - ou seja, vota rápido para fazer diversos "apartes" nos votos dos colegas.

"Mas vai usar tudo no meu?", questionou Cármen, provocando risos. "Não, ainda tem o do ministro Zanin", respondeu Dino mantendo o clima descontraído a Primeira Turma.

A leveza na interação dos dois ministros contrastou com a tensão da última sessão, quando Fux fez um voto de mais de 12 horas com críticas às posições já manifestadas.