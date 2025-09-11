Fux vota para absolver Bolsonaro por tramar golpe de Estado e demais crimes

Na terça, 9, Alexandre de Moraes, relator do processo, e Flávio Dino, dois dos cinco ministros da Primeira Turma do STF, votaram por condenar Bolsonaro e outros sete réus do "núcleo crucial" por todos os crimes.

Fux não negou todas as provas, mas usou aspectos de ordem processual para justificar sua posição. Segundo o ministro, não há comprovação de que um plano de golpe tenha sido efetivamente colocado em prática por Bolsonaro. O que houve, na avaliação dele, não passou de "vaga cogitação" de medidas de exceção. Por esse entendimento, "atos preparatórios" não podem ser punidos criminalmente, forçando a absolvição. "É desarrazoado equiparar palavras a atos efetivos de violência", afirmou.

'Decreto'

Com o argumento, o ministro se opôs ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, que afirmou que não é preciso "ordem assinada" do presidente para a caracterização dos crimes. Para Fux, sem um decreto presidencial, não é possível falar em execução de golpe. "Tudo indica que nada saiu do plano da mera cogitação. Qualquer início de ato executório envolvendo emprego de Forças Armadas dependeria necessariamente da edição de um decreto formal pelo presidente", disse o ministro.

"Para sair da mera cogitação e, enfim, dar início a atos executórios violentos, seria necessário, além da publicação formal do decreto pelo presidente, o envio de mensagem para ativação dos órgãos operacionais das Forças Armadas", acrescentou Fux.

O ministro justificou que votou para receber a denúncia da PGR porque in dubio pro societate, ou seja, em caso de dúvida sobre a autoria ou materialidade de um crime, a ação penal deve seguir em benefício da sociedade, permitindo o aprofundamento das investigações (mais informações nas págs. A10 e A11). Agora, no entanto, o ministro disse que deve prevalecer o in dubio pro reo, a presunção de inocência por dúvida razoável sobre a culpa dos acusados. "Responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida", defendeu.