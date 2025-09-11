Assine UOL
Incêndio atinge galpão na Lapa, na zona oeste de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão na Lapa, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 11. Segundo os bombeiros, ainda não há informações sobre feridos. No total, 1 viaturas foram enviadas ao local. As chamas provocavam uma enorme cortina de fumaça e podia ainda ser vista por volta das 12h35. Ainda de acordo com a corporação, o imóvel fica localizado na Rua Campos Vergueiro.

