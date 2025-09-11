Luiz Marinho diz que sairá do governo em abril para retomar mandato de deputado

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que vai deixar o governo em abril para reassumir o cargo de deputado. O anúncio foi feito durante a abertura de um congresso que está sendo realizado na manhã desta quinta-feira, 11, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

"O setor de máquinas do Brasil tem cumprido um papel importante para as novas tecnologias necessárias ao desenvolvimento, e queria me colocar à disposição de vocês, no que couber ao ministério do Trabalho e Emprego. E a partir de abril, eu saio do governo para retomar o meu mandato de deputado", afirmou o ministro a empresários da indústria de bens de capital. Embora não tenha tocado no assunto, Marinho deve buscar a reeleição como deputado federal.

"A partir de abril, estarei lá na Câmara. Quem sabe eu possa me somar à frente parlamentar da indústria, porque é um aprendizado que tive no passado com vocês, trabalhando juntos, muitas negociações fiz aqui com vocês nessa casa sede da Abimaq", declarou Marinho.