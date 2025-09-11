Lula defende que Eduardo Bolsonaro seja expulso da Câmara e processado por traição à Pátria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quinta-feira, 11, que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja expulso de seu mandato da Câmara federal e seja processo por traição à Pátria por articular sanções contra o Brasil como protesto ao julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Esse menino tem que ser expulso da Câmara dos Deputados, não sei ainda como não foi ainda. E esse cidadão tem que ser processado, porque isso chama-se traição à Pátria", declarou durante entrevista à Bandeirantes. A conversa foi gravada pela manhã, ou seja, antes de a Corte Suprema formar maioria para condenar Bolsonaro.

Lula disse que a ação de Eduardo é uma "demonstração de traição à Pátria jamais vista no Brasil" e o comparou a Joaquim Silvério dos Reis, o principal traidor de Tiradentes durante a Inconfidência Mineira.