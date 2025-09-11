Lula: Galípolo sabe que taxa de juros está alta; ela pode começar a abaixar este ano ainda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, que não parou de criticar o patamar da taxa de juros no País, mas não vai "falar mal" publicamente do presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo. "Foi indicado por mim", lembrou Lula em entrevista à Bandeirantes.

"O Galípolo sabe que a taxa de juros está alta, eu sei, todo mundo sabe. O que é preciso saber é o seguinte: qual é o timing de você começar a baixar isso", continuou. O mandatário afirmou que o governo está controlando a inflação e ela está "metade daquilo que eu recebi".

"A taxa de juros vai começar a abaixar, é uma questão de dias. Não vou dizer que é o ano que vem, pode ser este ano ainda, mas ela vai começar a abaixar", sustentou. Ele disse que a redução vai ocorrer "com muita sustentabilidade", pois o País não pode "ficar numa gangorra".