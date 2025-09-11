Lula sobre julgamento da trama golpista: casa juiz vê aquilo que quer ver

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 11, ao comentar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que "cada juiz vê aquilo que quer ver". A declaração foi dada em entrevista à Bandeirantes pela manhã, ou seja, antes de a Corte formar maioria para condenar Bolsonaro, e que foi ao ar nesta noite.

"Cada juiz vê aquilo que quer ver. Só acho que os juízes têm que ver a verdade", declarou, no programa exibido há pouco, ao ser questionado sobre o voto do ministro Luiz Fux para absolver o ex-presidente. Lula começou a entrevista afirmando que evitaria dar opiniões sobre o voto de Fux. "Não posso ter opinião pública sobre o voto de cada ministro. Não é recomendado o presidente da República ficar dando palpite sobre voto de ministro da Suprema Corte. Tenho uma tese pessoal, mas não posso dar", falou.

O presidente também disse que os ministros são livres para entender como quisessem e que, "se a motivação da absolvição ou condenação forem os autos do processo, está bem feito". "Cada ministro entenda o que queira entender, dê o voto que queira dar. Espero que o processo não seja contra um homem. Não está julgando o homem pelo fato de ter sido ex-presidente, está julgando o comportamento desse homem com relação à democracia".