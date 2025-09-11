Preços de medicamentos para hospitais caem 1,37% em agosto ante julho, revela IPM-H

Para Rodrigo Romero, vice-presidente de Crescimento da Bionexo, "o comportamento recente do IPM-H mostra como os dados de mercado podem ser um aliado estratégico para hospitais e fornecedores". "Mais do que acompanhar a oscilação dos preços, a análise permite antecipar tendências e entender em quais grupos terapêuticos estão os maiores riscos ou oportunidades. É esse tipo de inteligência aplicada que ajuda o setor a tomar decisões mais assertivas em um cenário de margens pressionadas e custos crescentes", disse o executivo.

De acordo com o economista e pesquisador da Fipe, Bruno Oliva, embora uma queda já fosse esperada pelo padrão sazonal do índice, a variação negativa de 1,37% observada em agosto veio bem abaixo da média histórica para esse período, de 0,75%.

"m certa medida, tal divergência pode estar associada ao comportamento de variáveis econômicas relevantes para formação dos preços dos medicamentos no mercado doméstico, como é o caso da taxa de câmbio e dos preços dos combustíveis. Ademais, esse resultado também pode ser lido à luz dos sinais de desaceleração econômica e de acomodação dos demais preços da economia, conforme evidenciado pelos principais índices de preço e expectativas dos agentes de mercado" analisou Oliva.

Entre os grupos terapêuticos que compõem a cesta de cálculo do IPM-H, as variações de preços foram majoritariamente negativas em agosto, abrangendo: sistema nervoso (2,92%); sistema musculoesquelético (2,72%); anti-infecciosos gerais para uso sistêmico (1,99%); agentes antineoplásicos (1,74%); imunoterápicos, vacinas e antialérgicos (1,49%); aparelho respiratório (1,35%); aparelho cardiovascular (0,78%); preparados hormonais (0,61%); e órgãos sensitivos (0,60%).

Em contrapartida, houve aumento mensal nos preços de medicamentos classificados nos seguintes grupos: aparelho digestivo e metabolismo, 1,20%; sangue e órgãos hematopoiéticos, 1,05%; e aparelho geniturinário, 0,34%.