Primeira turma do STF tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

A ministra também votou para que todos os demais réus (Braga Netto, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier e Mauro Cid) também sejam condenados pelo crime de organização criminosa - ou seja, também há maioria para condená-los.

Cármen Lúcia também votou no sentido de que "não há absorção entre os crimes de tentativa de abolição e de golpe e isso já foi decidido em outras ocasiões".

Para ela, o "crime de abolição do Estado de direito e de golpe me parece que ocorreram, não me parece que seja o caso (de absorção)". "As imagens deixam escancarados que, quando se chama os kid pretos, os caminhoneiros, quando se lida com a operação punhal verde e amarelo, é de enorme violência. É de violência praticada, institucional, política. No caso do Poder Judiciário e do Judiciário Eleitoral, a violência é muito maior, praticada contra os integrantes", declarou.

A ministra argumentou que os autos comprovam que "tivemos prática de crimes, atos são pensados e executados para uma radicalização social e política que adensa o ambiente de instabilidade política". Segundo ela, plantar desconfiança na política é muito mais fácil do que semear confiança. A ministra disse que a organização criminosa documentou quase todas as fases da empreitada.

Cármen Lúcia é a quarta ministra a votar no julgamento, realizado na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Antes dela, votaram a favor da condenação de todos os réus os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O ministro Luiz Fux votou apenas pela condenação dos réus Mauro Cid e Braga Netto e somente pelo crime de tentativa de abolição do Estado de direito. Fux votou para absolver os demais.